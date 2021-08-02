Федор Конюхов вернулся в Мурманск после научной экспедиции на Северном полюсе

Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся с Северного полюса в Мурманск со второй группой участников проекта «Чистая Арктика», направленного на создание единой программы по очистке территорий. Кроме того, вместе с путешественниками вернулся амбассадор проекта Федор Конюхов, который в одиночку в течение 10 дней на дрейфующей льдине изучал микропластик в океане. Об этом сообщили в пресс- службе государственного предприятия «Атомфлот», передает ТАСС.

«Мне быть на дрейфующем льду летом не приходилось, к Северному полюсу мы ходили в марте, апреле, мае, а также зимой - январь, февраль месяц. Сейчас было необычно, что вокруг очень много воды, была и пресная вода. Я выходил с палатки и набирал воду с озера, температура была очень теплая, ноль градусов. Все таяло», — отметил Конюхов.

Он добавил, что научную программу проекта «Чистая Арктика» для института океанологии имени Ширшова он выполнил и в настоящее время ждет результатов исследований ученых по материалам, которые набрал в течение 10 дней дрейфа в Северном ледовитом океане. Кроме того, путешественник призвал больше заниматься аналогичными проектами.

Во время экспедиции Конюхову удалось написать семь художественных эскизов, которые покажут на выставке «Путешествие длиною в жизнь».

Ранее Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс на дрейфующей льдине. Самой большой опасностью могли оказаться полярные медведи, однако хищники не приближались к станции. В общей сложности путешественник провел на льдине 249 часов 25 минут. Его самочувствие после проделанного пути оценивается как отличное.