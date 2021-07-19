Спасательный круг Севфлота стал талисманом Конюхова в арктической экспедиции

Российский путешественник Федор Конюхов взял с собой в одиночную арктическую экспедицию спасательный круг с большого противолодочного корабля Северного флота «Адмирал Харламов». Предмет стал его талисманом. Об этом сообщает «Мурманский вестник».

Круг был одним из экспонатов выставки под названием «PQ — QP. Секретная миссия адмирала Харламова». Данная экспозиция была открыта на атомном ледоколе «50 лет победы». Также на выставке представлен адмиральский китель, фуражка и визитка (всего сохранилось две), а также редкие архивные материалы, еще недавно засекреченные фото- и видеоархивы.

Ранее сообщалось, что Конюхов отправился в арктическую экспедицию в рамках экологического проекта «Чистая Арктика», которая направлена на изучение изменения климата. На дрейфующей льдине установят одиночную полярную станцию и на ней высадят Конюхова. Путешественник проведет научные эксперименты, в том числе сделает анализ воды в океане на наличие микропластика, а после в одиночку пробудет на льдине десять дней.