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Появились подробности одиночной арктической экспедиции Конюхова

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Фото: konyukhov.ru

Российский путешественник Федор Конюхов отправится в арктическую экспедицию в рамках экологического проекта «Чистая Арктика», которая направлена на изучение изменения климата. Об этом пишeт «Невские новости».

За неделю ледокол пройдет 2,4 тысячи километров через льды и выйдет в координаты Северного полюса. Там, на дрейфующей льдине, установят одиночную полярную станцию и на ней высадят Конюхова. Путешественник проведет научные эксперименты и в одиночку пробудет на льдине десять дней.

«Я хожу в экспедиции не только ради приключений. Это моя жизнь. Страх перед стихией всегда есть. Это нормально. Но любопытство, любознательность превышает страх», — такими подробностями поделился Конюхов и добавил, что планирует не только заниматься наукой, но и писать картины, а также вести дневник.

С помощью датчиков, установленных на льдине, ученые попытаются воссоздать структура дна Северного Ледовитого океана. Будут взяты пробы воды и льда с разных глубин, чтобы дать оценку загрязненности арктических территорий.

Как пишет издание, для одиночного дрейфа Конюхова приняты все меры безопасности.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов отправляется в арктическую экспедицию. Он будет заниматься наукой на Северном полюсе, а через некоторое время его заберут обратно. Путешественник будет изучать воду на наличие микропластика.

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