В Арктике завершилась первая часть масштабной экологической экспедиции

На Таймыре завершился первый этап полевых работ в рамках Большой норильской экспедиции на Таймыре. Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) изучили качество воды. Об этом рассказали в пресс-центре экспедиции, передает ТАСС.

«Сегодня мы отработали последнюю точку первой части Большой норильской экспедиции этого года, она находится в истоке реки Пясины», — рассказал сотрудник института РАН Сергей Шешуков.

Ученые отобрали пробы воды из ручьев и рек Норило-Пясинской системы водоемов, а также измерили скорость течения рек.

«Я проводил измерения быстро изменяемых параметров в пробе воды из реки Амбарная.... Температура воды — 14 градусов. Общее содержание растворенных веществ достаточно низкое, что соответствует достаточно чистой воде», — сказал участник экспедиции Алексей Еделев.

После первой части исследований другая группа ученых также возьмет пробы воды и донных отложений и опишет растительность вдоль берегов. Это позволит проследить динамику экологических изменений на изучаемой территории.

Ранее побережье Арктики впервые обследовали на наличие микропластика. В ходе экспедиции Арктического плавучего университета ученые выяснили, что на побережье необитаемого острова Белл на архипелаге Земля Франца-Иосифа находится много мусора. Кроме того, исследователи обнаружили, что на Карском побережье в десять раз меньше антропогенного мусора, чем на баренцевоморском.

