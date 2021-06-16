На Ямале открыли сезон археологических экспедиций

Первая экспедиция из Научного центра изучения Арктики исследует памятник «Нюрымпосллор 2» в Приуральском районе. Другая группа ученых отправится в Приуральский и Шурышкарский районы, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Там добавили, что в регионе также продолжатся начатые исследования на памятнике «Йоркутинская стоянка» — самом древнем на южном Ямале. В прошлом году ученые обнаружили там остатки двух жилищ, которые принадлежали древним охотникам. В ходе исследований отберут образцы почв, которые помогут установить точную датировку памятника и реконструировать окружающую среду древности.

Исследователи также будут искать Обские городки XVI-XIX века — некоторые из них уже найдены, но часть еще археологически не подтверждена.

«Если удастся найти хотя бы небольшую часть из них, для нас это будет большой удачей и новой страницей в синтезе вещественных источников, с которыми работаем мы — археологи, и письменных данных, с которыми работают историки», — заявил старший научный сотрудник сектора археологии Андрей Гусев.

В августе на Ямале археологи будут работать на памятнике «Лабытнанги 1».

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе и в Мурманске будут построены две международные арктические станции «Снежинка». Они станут автономными комплексами, которые будут работать на базе возобновляемых источников энергии и водорода.