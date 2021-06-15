Ямал стал российским регионом с самыми состоятельными семьями

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей в 2020 году. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

По итогам прошедшего года в среднестатистической семье, живущей на Ямале и имеющей двоих детей, после вычета минимальных расходов остается 105,4 тысячи рублей, а если ребенок один — 119,4 тысячи рублей.

На второе место попала Сахалинская область. Третью позицию заняла Москва.

Во всех случаях рейтинг составляли на основании условной модели семьи, где двое взрослых и не более двух детей. Складывались две чистых среднегодовых зарплаты без учета налога на доходы физических лиц. Из суммы вычитали прожиточный минимум региона с учетом категории членов семьи — работающие и дети.

Ранее стало известно, что в ЯНАО с начала 2021 года зафиксирован самый низкий процент безработицы. Здесь он составляет всего 2,4 процента. Мало безработных также в Санкт-Петербурге, на Чукотке, в Татарстане и Москве.