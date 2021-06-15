Названы российские регионы с самыми состоятельными семьями

Лидером рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах в 2020 году стал Ямало-Ненецкий округ. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней заработной платой по региону после минимальных расходов на основании данных Росстата. При расчете рейтинга была взята условная семья, в которой двое взрослых и один или двое детей.

По итогам 2020 года в Ямало-Ненецком округе в среднестатистической семье после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток составил 105,4 тысячи рублей. Второе место у Сахалинской области, где денежный остаток составил 75,3 тысячи рублей.

Москва разместилась на третьей строчке. В столичных семьях потенциально возможный остаток доходов составляет 73,4 тысячи рублей. Следом идут Чукотский автономный округ и Магаданская область с денежным остатком 68,1 тысячи и 65 тысяч рублей соответственно.

11 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготных тарифах для путешествий на поездах для семей с детьми. Так, билеты со скидкой смогут купить семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет. Уточняется, что программа рассчитана на поддержку внутреннего туризма, на нее уже выделено более 1,3 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал лучшие регионы страны по качеству жизни. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) он рассказал о создании Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с экспертами и комиссиями Госсовета национального рейтинга качества жизни субъектов федерации. В совокупности показателей лидерами стали Москва, Тюменская область, Татарстан, ХМАО, Санкт-Петербург.