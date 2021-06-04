Путин назвал лучшие регионы России по качеству жизни

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) рассказал о создании Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с экспертами и комиссиями Госсовета национального рейтинга качества жизни субъектов федерации. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

Глава государства поделился первыми результатами рейтинга. В совокупности показателей лидерами стали Москва, Тюменская область, Татарстан, ХМАО, Санкт-Петербург. Путин назвал итог закономерным, потому что эти регионы — традиционные центры деловой активности, в которые вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для людей.

Однако по ряду признаков на первые роли выдвинулись другие субъекты федерации. По развитию образования в числе лучших оказалась Мордовия, по условиям для открытия и ведения своего дела — Удмуртия, по социальной защищенности — Новгородская область.

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Путин особенно отметил такой показатель рейтинга, как желание граждан связать свою жизнь и жизнь своих детей с регионом. По этому параметру лучшими стали Севастополь и Калининградская область.

По словам президента, рейтинг позволит объективно оценить ситуацию и даст управленческим командам на местах обратную связь, позволяющую услышать проблемы граждан.

Также в ходе выступления Путин рассказал о завершении прокладки первой нитки газопровода Северный поток-2. По его данным, это произошло несколько часов назад.