Путин объявил о восстановлении экономики

Российская экономика выходит из сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — подчеркнул глава государства.

На церемонии подписания инвестсоглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин подчеркнул, что работа продолжается, несмотря на все сложности, и лучше всего это подтверждают экономические показатели.

На быстрые темпы восстановления экономики на глобальном уровне указал на ПМЭФ помощник президента России Максим Орешкин. Он увидел в этом заслугу экономических властей стран. Орешкин также ожидает, что в экономической политике сейчас стоит ожидать «левого уклона» на фоне возросшего неравенства в мире. Ранее он также заявлял, что в России до конца года от последствий пандемии должен оправиться рынок труда.