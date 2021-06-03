Чубайс призвал поменять всю экономику России

Из-за изменений климата нужно реструктурировать до 100 процентов российской экономики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

Еще Чубайс подчеркнул, что точка зрения о том, что изменения климата и связанную с этим перестройку глобальных экономических процессов придумал Запад, полностью устарела и искажает реальность. «Те, кто с этой точкой зрения выступают, не понимают, что происходит», — уверен он.

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Ранее Чубайс назвал именно изменения климата главной сложностью для развития России. Бывший глава «Роснано» уверен, что необходимо активно развивать водородную энергетику, но эта задача по масштабам сопоставима с индустриализацией в прошлом: «Для нашей страны это вызов колоссальнейшего масштаба. Это вызов такого масштаба, что сопоставим, пожалуй, только с индустриализацией... Для меня это не четвертая промышленная революция — это индустриализация номер два».

Оценивая возможные потери страны от введения Евросоюзом трансграничного углеводородного налога, Чубайс сказал, что речь может идти о сумме от четырех до шести миллиардов долларов. «Последствия для России от реализации всего того, что заложено в European Green Deal, масштабнее и больше, чем 4-6 миллиардов долларов в год», — отметил Чубайс и добавил, что ущерб может быть серьезным и не ограничиться налоговыми платежами.