Названо условие для сохранения Россией статуса великой энергодержавы

Россия может сохранить за собой статус великой энергодержавы за счет экспорта водорода. Такое условие назвал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

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«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — уверен он. По словам Чубайса, сейчас газотранспортная система может использовать до 10 процентов пропускных мощностей для транспорта водорода. «У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», — призвал он.

Главной сложностью для будущего развития России Чубайс называл изменения климата. По его словам, развитие водородной энергетики сейчас по масштабам сопоставимо с индустриализацией в прошлом. «Для меня это не четвертая промышленная революция — это индустриализация номер два», — сравнил он.

В условиях изменяющегося климата всю экономику страны необходимо поменять, считает Чубайс.