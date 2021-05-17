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Песков отреагировал на слова Чубайса о ненависти к советской власти

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 мая.

«Он достаточно часто прямо высказывается, это его право. Но приведенные цитаты звучат очень экзальтированно», — сказал Песков.

15 мая Анатолий Чубайс назвал советскую власть «омерзительной ложью». По его мнению, все прекрасно понимали, что все это вранье. И всем нужно было врать, добавил он.

Сенатор Алексей Пушков предложил Чубайсу дать оценку обещаниям «реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний».

Чубайс был вице-премьером правительства России в 1990-х, и отвечал, в частности, за приватизацию.

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