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Чубайс назвал причины ненависти к советской власти

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советская власть была «омерзительной ложью». Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова передает «Коммерсантъ».

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. "Пионерская зорька"…это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова», — рассказал он. По словам Чубайса, все прекрасно понимали, что все это вранье.

Он добавил, что подобная «ложь» наблюдалась во всех аспектах жизни государства «будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация».

«Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — резюмировал политик.

Ранее руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов сравнил президента Украины Владимира Зеленского Анатолием Чубайсом, который в 1990-х годах проводил экономические реформы. Он обвинил Зеленского в запуске приватизации государственных предприятий, включая стратегические объекты, которые занимаются использованием природных ресурсов и вопросами национальной безопасности.

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