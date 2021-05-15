В Совфеде ответили на слова Чубайса о ненависти к советской власти

В Совфеде ответили на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. Сенатор Алексей Пушков написал об этом на своей странице в Twitter.

По его словам, картина получается неполной, о чем Чубайс «скромно умолчал».

«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний», — написал Пушков.

Ранее 15 мая Чубайс заявил в интервью газете «Коммерсантъ»., что советская власть была «омерзительной ложью». По его словам, эта ложь наблюдалась во всех аспектах жизни государства «будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация».

Перед этим он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что среди советников в его правительстве времен 1990-х находились офицеры ЦРУ.

Анатолий Чубайс был вице-премьером правительства России в 1990-х, где отвечал, в частности, за приватизацию.