Россия
 
Последние новости
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Глава UFC увеличил бонусы бойцам после реплики Тони Фергюсона
Сообщения об отмене полетов всех авиакомпаний в Израиль опровергли
Жена Билла Гейтса получила акции на миллиарды долларов после развода
Девушка-боец MMA победила болевым на колено
Самолет ВВС США пролетел над Израилем
Правительство Чечни прокомментировало появление «кадыровских спичек»
Чубайс объяснился за советников из ЦРУ в правительстве
Хинштейн прокомментировал возможный запрет WhatsApp фразой «речи не идет»
Новости партнеров

В Совфеде ответили на слова Чубайса о ненависти к советской власти

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: пресс-служба Совфеда / РИА Новости

В Совфеде ответили на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. Сенатор Алексей Пушков написал об этом на своей странице в Twitter.

По его словам, картина получается неполной, о чем Чубайс «скромно умолчал».

«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний», — написал Пушков.

Ранее 15 мая Чубайс заявил в интервью газете «Коммерсантъ»., что советская власть была «омерзительной ложью». По его словам, эта ложь наблюдалась во всех аспектах жизни государства «будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация».

Перед этим он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что среди советников в его правительстве времен 1990-х находились офицеры ЦРУ.

Анатолий Чубайс был вице-премьером правительства России в 1990-х, где отвечал, в частности, за приватизацию.

Предыстория: Чубайс назвал причины ненависти к советской власти
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде оценили уголовное преследование Медведчука на Украине
Чубайс объяснился за советников из ЦРУ в правительстве
Чубайс назвал причины ненависти к советской власти