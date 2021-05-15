В Совфеде оценили уголовное преследование Медведчука на Украине

Сенатор Алексей Пушков оценил уголовное преследование лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на Украине. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с попытками президента Украины спасти свой падающий рейтинг, которому угрожает рост популярности «Оппозиционной платформы — За жизнь». При этом член Совфеда отметил, что эти события также связаны с «зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков».

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест. На него также надели электронный браслет.

Ранее Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Позже в доме Медведчука начались обыски.

Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.