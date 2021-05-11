Генпрокурор Украины раскрыла претензии к подозреваемому в госизмене Медведчуку

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова раскрыла суть претензий к депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, подозреваемым в госизмене и хищении ресурсов в Крыму. Об этом сообщает «Страна.ua».

Генпрокурор в социальных сетях сообщила, что подписала подозрение в адрес депутатов, которых назвала «М» и «К».

Венедиктова заявила, что нельзя считать Крым частью другого государства и участвовать в передаче «ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 миллиардов гривен». По ее словам, недопустимо становиться правопреемником собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины.

Нельзя «раскрывать сведения, содержащие гостайну», а также «создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах», добавила генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что местонахождение Медведчука неизвестно. «А потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей», — заверила она.

11 мая СБУ проводит обыск в доме Медведчука, который является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».