Главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на источник.

По данным агентства, аналогичное подозрение также подписано в адрес депутата Верховной Рады Тараса Козака.

Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрения депутатам. «Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей», — пояснила она.

Венедиктова подчеркнула, что делалось все возможное, «чтобы информация оставалась в вакууме».

Сообщается, что Служба безопасности Украины устанавливает местонахождение Медведчука.

Ранее СБУ пришла с обыском в дом Медведчука. Политик с семьей живет там временно, пока в его основном доме идет ремонт. Территорию оцепило спецподразделение «СБУ Альфа».

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и связанных с ними физических и юридических лиц. Причиной ограничений стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с Медведчуком. Санкции ввели против Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».