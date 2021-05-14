Песков объяснил отношение Путина к Медведчуку

Президент России Владимир Путин считает лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука политиком, который, в отличие от многих, добивается нормализации отношений с Россией, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 14 мая.

Песков добавил, что Медведчук и Путин знают друг друга, они неоднократно встречались.

12 мая, комментируя уголовное преследование Медведчука на Украине, пресс-секретарь российского лидера заметил, что это является внутренним делом Украины. Однако в Москве хотели бы убедиться, что речь не идет о преследовании по политическим мотивам.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в госизмене и «посягательстве на нарушение обычаев войны». Прокуратура также обвинила политика в помощи Кремлю сменить внешнеполитический курс Украины.