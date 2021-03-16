Медведчук через суд потребовал отмены санкций Зеленского

Председатель политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обжаловал наложенные на него санкции Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в Верховном суде Украины. Об этом пишет УНИАН.

В Кассационный административный суд, находящийся в составе Верховного суда, поступил иск с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении санкций.

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Отмечается, что истцом является Медведчук.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Позднее ограничения распространили на Медведчука, его жену Оксану Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной введения санкций стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

В Кремле блокировку телеканалов и санкции против Медведчука назвали тревожной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ограничения свидетельствуют о намерении Украины завершить войну в Донбассе силовыми методами.