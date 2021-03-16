Медведчук назвал предполагаемый разговор с Сурковым «бредом на уровне маразма»

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался комментировать недавно обнародованные аудиозаписи предполагаемого разговора с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом пишут «Новости Донбасса».

Он назвал эту информацию бредом. «Знаете, я такой бред не комментирую. Бред на уровне маразма», — отметил Медведчук.

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В то же время его пресс-секретарь Олег Бабанин отметил, что политик после «прошлого вброса» выбрал для комментирования ситуации уважительное и влиятельное СМИ — «Би-би-си». «И, вероятно, так же сделает на этот раз», — сказал Бабанин.

На этом фоне в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что ведомство пока не комментирует информацию о пленках.

26 февраля СБУ инициировала проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. На опубликованной записи обсуждаются компромиссы, на которые готов пойти бывший президент Украины Петр Порошенко.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также ограничения затронули 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование о финансировании терроризма.