Медведчук назвал предполагаемый разговор с Сурковым «бредом на уровне маразма»

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался комментировать недавно обнародованные аудиозаписи предполагаемого разговора с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом пишут «Новости Донбасса».
Он назвал эту информацию бредом. «Знаете, я такой бред не комментирую. Бред на уровне маразма», — отметил Медведчук.
В то же время его пресс-секретарь Олег Бабанин отметил, что политик после «прошлого вброса» выбрал для комментирования ситуации уважительное и влиятельное СМИ — «Би-би-си». «И, вероятно, так же сделает на этот раз», — сказал Бабанин.
На этом фоне в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что ведомство пока не комментирует информацию о пленках.
26 февраля СБУ инициировала проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. На опубликованной записи обсуждаются компромиссы, на которые готов пойти бывший президент Украины Петр Порошенко.
До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также ограничения затронули 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование о финансировании терроризма.