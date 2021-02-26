СБУ проверит запись предполагаемого разговора между Сурковым и Медведчуком

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что спецслужбы инициируют проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором и Медведчуком и бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Сообщение об этом появилось на официальной странице ведомства в Facebook.

Речь идет об аудиозаписи, которую ранее опубликовал в Facebook украинский портал «Цензор.нет». Она датируется 2014 годом, предположительно, на ней Сурков и Медведчук ведут переговоры о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными в Донбассе.

По словам Баканова, материалы этих переговоров впоследствии будут приобщены к уголовному делу о финансировании терроризма. «Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователями будут проведены определенные процессуальные действия», — пояснил Баканов.

Он подчеркнул, что пока не может разглашать другие подробности по расследованию инцидента, но пообещал предоставить соответствующую информацию позднее.

26 февраля Зеленский созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с «необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности». На предыдущем заседании было принято решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России.

Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование Службы безопасности Украины (СБУ) о финансировании терроризма.