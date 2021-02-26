Зеленский опять созвал заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский опять созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно пройдет в пятницу, 26 февраля, передает «РБК-Украина».

«Да. Завтра будет заседание», — сказал журналистам один из информированных источников. Второй собеседник подтвердил ориентировочное время — 17:30 (18:30 по мск). Повестка заседания на данный момент держится в тайне.

Позже в офисе президента Украины официально подтвердили созыв заседания СНБО «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».

На прошлом заседании СНБО, которое прошло 19 февраля, было принято решение о введении санкций против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда людей, среди которых есть граждане России. Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование Службы безопасности Украины (СБУ) о финансировании терроризма.

До этого Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

На этом фоне на Украине объявили в государственный розыск блогера и оппозиционного политика Анатолия Шария. СБУ подозревает его в государственной измене и разжигании национальной вражды. По версии следствия, он помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций. Сам Шарий отверг все обвинения и заявил, что у «недоразвитого карлика» Зеленского сорвало крышу.