В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов

Решение Голосеевского районного суда Киева заблокировать на территории Украины сотни российских сайтов, в том числе РБК, LiveJournal и портал «Банки.ру», является незаконным. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает «РБК-Украина».

«Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором», — сказал Геращенко.

По его словам, заявление в суд подал некий гражданин, который утверждал, что на этих сайтах размещается порочащая его информация. В результате судья решил наложить блокировку на 426 сайтов, посчитав их «орудием преступления», сообщили в МВД Украины.

Согласно материалам дела, в деятельности сайтов усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 («Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием техники») Уголовного кодекса Украины.

Ранее Киевский районный суд Харькова постановил заблокировать ряд оппозиционных Telegram-каналов за подрывную деятельность. Решение касается каналов «Резидент», «Легитимный», «Картель», «Сплетница».

2 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».