На Украине объяснили санкции против Медведчука

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объяснили санкции, введенные против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Позицию ведомства в эфире телеканала «Украина» озвучил секретарь ведомства Алексей Данилов, передает ТАСС.

По его словам, Виктор Медведчук совместно с супругой владеет нефтеперерабатывающим заводом на территории России, который поставляет топливо и смазочные материалы на неподконтрольные Киеву территории в Донбассе. Данилов уточнил, что завод находится в 14 километрах от украинской границы.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Также санкции были введены против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий».