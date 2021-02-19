Володин привел пример двойных стандартов Запада

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал санкции, введенные Киевом против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Заявление спикера размещено на сайте нижней палаты российского парламента.

По словам Володина, «невозможно представить, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз. Но мы живем во время двойных стандартов», — указал он.

В случае отсутствия реакции на этот инцидент со стороны стран, которые «говорят о необходимости защищать фундаментальные права и свободы граждан, это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей», — отметил Володин. Он добавил, что если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.

Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий». В партии пообещали сделать все, чтобы довести до конца процедуру по вынесению импичмента президенту Зеленскому. Они добавили, что на данный момент это уже не вопрос «политических амбиций», а «жизни и смерти украинской демократии».