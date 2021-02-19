Украина ввела санкции против Медведчука и его жены

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что санкции введены из-за расследования Службы безопасности Украины (СБУ) о финансировании терроризма.

Всего ограничительные меры ввели в отношении восьмерых человек, из-за которых пятеро — граждане России, а также 19 юридических лиц. Под санкции попали пять самолетов, осуществлявшие рейсы по маршруту Киев — Москва.

СНБО наложил арест на долю Марченко в телеканале «1+1». При этом вещатель продолжит работать, заверил Данилов.