Украина ввела санкции против пяти граждан России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против пятерых граждан России, пишет «Страна.ua».

Под санкции попали Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Санкции вводятся из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма и будут действовать три года.

Ограничения также ввели против нескольких граждан Украины. Это глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его жена телеведущая Оксана Марченко и Наталья Лавренюк — гражданская жена депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

Против самого Козака и принадлежащих ему телеканалов приняли санкции ранее.