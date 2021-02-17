Путин усмотрел двойные стандарты в блокировке «пророссийских» каналов на Украине

Президент России Владимир Путин высказался о блокировке трех «пророссийских» телеканалов на Украине. В ней он усмотрел проявление двойных стандартов в понимании свободы слова, пишет ТАСС.

Во время видеоконференции с руководителями фракций Госдумы Путин порассуждал о свободе слова. «Так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», — заявил глава государства.

Свою мысль президент проиллюстрировал примером Украины. «На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули, и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — сказал Путин.

Ранее в феврале стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».