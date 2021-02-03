Зеленский заявил о «трудном решении» блокировать телеканалы ради независимости

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с блокировкой телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne заявил, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме «Это болезненно для России» Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве? Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски

«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — заявил Зеленский.

Ранее 3 февраля сообщалось, что партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с введенными Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) санкциями против телеканалов.

Вместе с тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что санкции против телеканалов не являются цензурой, а направлены на борьбу с пропагандой. Решение СНБО поприветствовал и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его мнению, «112 Украина», ZIK и NewsOne занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».