Зеленский заявил о «трудном решении» блокировать телеканалы ради независимости

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с блокировкой телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne заявил, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду. Об этом сообщает ТАСС.
«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — заявил Зеленский.
Ранее 3 февраля сообщалось, что партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с введенными Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) санкциями против телеканалов.
Вместе с тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что санкции против телеканалов не являются цензурой, а направлены на борьбу с пропагандой. Решение СНБО поприветствовал и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его мнению, «112 Украина», ZIK и NewsOne занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».
2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».