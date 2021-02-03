Министр культуры Украины поприветствовал блокировку «телеканалов Кремля»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поприветствовал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о блокировании телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций», — заявил Ткаченко.

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Он посчитал, что решение СНБО является симметричным ответом на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость. «Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку — правой руке [председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора] Медведчука, депутату Тарасу Козаку», — отметил министр.

Ткаченко выразил уверенность, что заблокированные телеканалы — не обычные телевизионные вещатели: «Это, по сути, иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».