Зеленского обвинили в «политической расправе» над неугодными СМИ

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK обвинили президента Украины Владимира Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала «112 Украина».

Так СМИ отреагировали на введенные украинским лидером санкции против них, а также против владельца телеканала «Зик», депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. «Мы расцениваем это решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру») и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение главы государства и СНБО было принято по надуманному предлогу, а сами каналы намерены бороться за свое право на вещание.

Под ограничительные меры на пять лет попали телерадиокомпания «112», ООО «ТВ Выбор», «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компания «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и предприятие «Новые коммуникации» (телеканал «Зик»). После указа Зеленского телеканалы прекратили вещание.