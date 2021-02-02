Зеленский отказался раскрывать секрет про отношения с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью HBO отказался отвечать на вопрос американского журналиста о способах наладить сотрудничество с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте пресс-службы украинского президента.

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У Зеленского поинтересовались, что нужно сделать для достижения мира на Украине, «как понять Путина и как с ним работать».

«Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть. Я в этом уверен», — ответил Зеленский, отказавшись раскрывать секрет.

Он добавил, что Украина смогла бы противостоять России в случае вхождения в НАТО. При этом российскую сторону он обвинил в «затормаживании» выполнения Минских соглашений и выразил надежду на возвращение утерянных территорий.

1 февраля сообщалось, что самой популярной партией на Украине стала пророссийская политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь». Согласно исследованию, подготовленному центром «Социальный мониторинг», она почти на два процента опережает президентскую партию «Слуга народа».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос рассказал, что Зеленский принял решение пойти на второй президентский срок. Вместе с тем его рейтинг упал до рекордно низкого уровня: в январе за него готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны.