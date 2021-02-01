«Пророссийская» партия стала самой популярной на Украине

В рейтинге украинских партий, подготовленным центром «Социальный мониторинг» с 15 по 25 января, самой популярной стала «пророссийская» политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно исследованию, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре партии.

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Пятипроцентный барьер преодолели бы ОПЗЖ (22,6 процента), «Слуга народа» (20,7 процента), «Европейская солидарность» (15,6 процента) и «Батькивщина» (11,3 процента).

Меньше пяти процентов набрали бы партии «Сила и честь», «Радикальная партия Олега Ляшко», «ВО "Свобода"», «Украинская стратегия Гройсмана» и другие.

28 января депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на второй срок.

На Украине лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука называют пророссийским политиком. Крестный отец его дочери — президент России Владимир Путин. В июле 2020-го президент Зеленский заявил, что, по его мнению, Медведчук получает финансирование из России. «Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения», — ответил Зеленский.

На выборах в Верховную Раду в 2019 году «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила второе место.