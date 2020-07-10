Зеленский заявил о финансировании Медведчука из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук получает финансирование из России. Об этом сообщает «24 канал».

Зеленский приехал с визитом в Волынскую область, где лидер местной ячейки «Нацкорпуса» задал ему вопрос об источниках финансирования деятельности Медведчука.

«Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения», — ответил Зеленский.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. Крестный отец его дочери — президент РФ Владимир Путин. В конце июня жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко назвала российского лидера «замечательным крестным».

На выборах в Верховную Раду в 2019 году «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила второе место.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!