Националисты прошли по Киеву и потребовали запретить «ватные партии»

Националистические организации прошли маршем по Киеву и потребовали запрета «ватных партий». Об этом сообщает «Украинская правда».

Среди их требований — запрет «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Партии Шария» а также других организаций, которые, как утверждают участники акции, финансируются из России. Националисты считают, что власть должна действовать в отношении «ватных партий» более решительно.

Заявленное ими название акции: «Требование нации — запрет пророссийских организаций». Мероприятие организовала партия «Национальный корпус».

Ранее активисты «Национального корпуса» атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Активисты забросали здание петардами и дымовыми шашками, а также жгли файеры.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что в результате атаки радикалов один из охранников офиса Медведчука получил удар в висок и был госпитализирован. Кроме того, сотрудники полиции задержали 11 человек, которые пытались помешать членам «Национального корпуса», сообщили в партии.

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