Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости.

Изначально сообщалось, что возле офиса Медведчука произошел взрыв. Позже в полиции опровергли эту информацию и пояснили, что на самом деле под стенами здания прошла акция радикальной партии «Национальный корпус». Активисты забросали офис политика петардами и дымовыми шашками, а также зажгли файеры.

При этом в «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что в результате атаки радикалов один из охранников офиса Медведчука получил удар в висок и был госпитализирован. Кроме того, сотрудники полиции задержали 11 человек, которые пытались помешать членам «Национального корпуса», сообщили в партии.

Там также отметили, что подобные акции являются попыткой отомстить партии Медведчука за ее политическую позицию. «Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии по поводу внешнего управления Украиной со стороны США, попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Ранее в мае Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжит давить на власти Украины и «доить их как дойную корову» ради своих целей. По его словам, несмотря на текущие проблемы в экономике Украины, а также на ситуацию с коронавирусом, МВФ «цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа».

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