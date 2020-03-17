Украина полностью провалила бюджет

Правительство Украины полностью провалило выполнение бюджета за первый квартал 2020 года. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на встрече президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса, сообщила журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

«Минимум, что мы сейчас недополучим, — 20 процентов поступлений. Дальше будет хуже. Пересмотр и секвестр неизбежны практически», — написала Кошкина.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предрек дефолт в стране. Он пояснил, что вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках, без мировой финансовой помощи невозможно. План «выживания страны» в случае отсутствия помощи от Международного валютного фонда (МВФ) у украинских властей отсутствует, резюмировал нардеп.

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в феврале рассказал, что чересчур стремительный приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма может привести к финансовому краху экономики Украины.

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