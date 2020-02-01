Украинской экономике предсказали крах

Чересчур стремительный приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) может привести к финансовому краху экономики Украины, считает председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявление опубликовано на сайте партии.

По словам политика, ОВГЗ составили основную долю в госзаймах, а ставки по ним снизились в течении года на девять процентов. При этом объемы их размещений не сократились, отметил Медведчук.

Украинский Минфин в 2019 году разместил на аукционах ОВГЗ 9,13 миллиарда долларов, что в 3,5 раза больше в сравнении с 2018 годом, сказал политик. Вместе с этим на Украину поступает незначительный приток иностранных инвестиций.

Такие показатели, полагает Медведчук, чреваты финансовым крахом экономики Украины.

Ранее Виктор Медведчук спрогнозировал дефолт на Украине в 2020 году. По его словам, промышленное производство достигло трехлетнего минимума, а кризисные процессы затронули финансово-кредитную сферу. Максимальные потери произошли в сферах легкой промышленности, деревообработки, машиностроении и металлургии. Политик выразил мнение, что причиной экономических проблем стала неадекватность правительства. Он посоветовал сотрудничать с Международным валютным фондом, чтобы миновать кризис, а также сформировать правительство национального спасения.

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