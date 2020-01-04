На Украине спрогнозировали дефолт в 2020 году из-за «неадекватности правительства»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук спрогнозировал дефолт на Украине в 2020 году и подвел экономические итоги прошлого года в статье, опубликованной на сайте партии.

Медведчук заявил, что в 2019 году системный кризис украинской экономики углубился. По его словам, промышленное производство достигло трехлетнего минимума, также кризисные процессы затронули финансово-кредитную сферу. Максимальные потери, по приводимой им статистике, затронули легкую промышленность, деревообработку, машиностроение и металлургию. Глава политсовета партии назвал причиной проблем неадекватность правительства. Все ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины, рассказал политик.

Медведчук заявил, что надо сменить руководство финансовых и экономических ведомств. Также политик посоветовал сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы миновать кризис. По его мнению, близость полного экономического краха страны свидетельствует о необходимости неотложно сформировать правительство национального спасения.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отказался объявлять дефолт в стране по совету олигарха Игоря Коломойского. Зеленский заявил, что есть позиция отдельных бизнесменов, однако позиция государства в том, чтобы защищать интересы граждан.

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