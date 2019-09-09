Успехи экономики Украины при Зеленском признали в мире

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины с уровня «В-» до «В» с позитивным прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, одним из факторов стало уменьшение политической неопределенности.

Также эксперты Fitch оценили успехи президента Украины Владимира Зеленского на парламентских выборах, позволивших его партии получить большинство в Верховной Раде без коалиции, политическую платформу и план реформ.

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Как сказано в сообщении, Украина демонстрирует «своевременный доступ к бюджетному и внешнему финансированию», уменьшила государственную задолженность и улучшила макроэкономическую стабильность. Если такая экономическая политика продолжится, а план реформ начнет исполняться, то рейтинг поднимется. Этому также поспособствует увеличение валютных резервов, гибкость внешнего финансирования и повышение стандартов управления.

Размер госдолга, как ожидает Fitch, снизится к концу года до 47,8 процента ВВП, что ниже медианного значения (57,5 процента) для стран с таким же рейтингом. В 2021 году госдолг Украины, по прогнозам, снизится до 44,4 процента ВВП.

В начале сентября Зеленский поручил кабинету министров подготовить большие государственные предприятия к приватизации до 1 декабря текущего года и провести первую сделку не позднее 1 апреля 2020-го. Также нынешнее правительство Украины намерено к лету следующего года открыть рынок земли, что является одним из главных требований Международного валютного фонда.

В августе Fitch повысило рейтинги России до «ВВВ» со стабильным прогнозом. Такой уровень входит в инвестиционную категорию, хотя и находится там на самой низкой позиции. Рейтинг «В», который получила Украина, входит в категорию спекулятивных. Это означает наличие кредитных рисков, зависимость от конъюнктуры, но без реальной угрозы дефолта. Выше в категории спекулятивных находится еще рейтинг «ВВ».

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