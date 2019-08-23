России предсказали ухудшение экономики

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту экономики России. Аналитики считают, что по итогам 2019 года ВВП страны вырастет на 1,2 процента вместо предполагавшихся ранее 1,6 процента. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на обновленный отчет агентства Global Macro Outlook.

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Прогноз по росту экономики России на 2020 год оставлен на уровне 1,5 процента. Ожидаемая инфляция составит 4,6 процента в нынешнем году и 4 процента — в 2020-м.

Moody's также понизило прогноз по ВВП других стран. В их число вошли Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Индия, Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Германия и Италия.

Аналитики ожидают, что тенденция сохранится в ближайшие три-пять лет на фоне торговой войны США и Китая, перехода крупнейших центробанков мира к стимулирующей денежно-кредитной политике из-за слабого роста мировой экономики, слабого инфляционного давления практически во всем мире и беспрецедентно низких ставок. В целом мировая экономика, по прогнозу аналитиков, вырастет на 2,7 процента в 2019 и 2020 годах. При этом в прошлом году отмечался рост на уровне 3,2 процента, а за год до этого — на 3,3 процента.

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