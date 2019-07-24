Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Модель Playboy пристрастилась к водке и пострадала
Стали известны прощальные подарки Терезе Мэй
Китайская армия приготовилась подавлять протесты в Гонконге
В Москве задержали Навального
Гитарист «Кино» ответил Metallica кавером на Enter Sandman
Роналду «набросился» на полицейского
Стала известна еще одна возможная причина пожара в хабаровском лагере
Поглощающий живых червей и крепкий алкоголь блогер скончался в прямом эфире
Новости партнеров

Рублю предрекли скорый обвал

Перейти в «Мою Ленту»

Среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 74 рубля, а для евро пиковый уровень составит 80 рублей, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА.

Аналитики подготовили три макроэкономических сценария для России до 2022 года: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

Так, согласно базовому сценарию, курс доллара в 2020 году составит 73,8 рубля, а евро — 80,3 рубля. Также ожидается, что цена нефти Urals в 2020 году упадет с 60 до 53 долларов.

В 2021 году национальная валюта укрепится до 67,3 рубля за доллар и 72 рублей за евро. Однако в 2022 и 2023 годах рубль снова начнет давать слабину, и курс вырастет до 69,2 и 70,2 рубля за доллар и 73,4 и 74,4 рубля за евро.

Согласно оптимистичному сценарию, в следующем году среднегодовой курс доллара будет равен 64,3 рубля, а евро — 70,7. Баррель Urals подорожает до 66,1 доллара.

При самых плохих раскладах курс доллара в 2020 году будет равен 79,5 рубля, а евро — 87,5 рубля. При этом цена за баррель нефти рухнет до 40,1 доллара.

Негативное влияние на российскую экономику, по оценкам АКРА, окажет снижение темпов роста мировой торговли, поскольку это приведет к снижению спроса на традиционные для России экспортные товары, в том числе сырье.

Кроме того, более 20 процентов российского экспорта приходится на прямых участников торговых войн и страны с риском введения протекционистских мер в ближайшем будущем.

Ранее серьезное падение рублю предсказал главный экономист крупнейшего банка Польши Ярослав Косатый. По словам аналитика, ослабление рубля будет вызвано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) и может составить 9,1 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рублю предсказали обвал
Рубль стал самой недооцененной валютой в мире
Рубль резко вырос
Другие материалы рубрики
Экономика22:1422 июля

Ложные посылы

Для чего АКРА запугивает россиян ипотечным кризисом
05:15Сегодня

Долги заставили Европу усомниться в надежности «Укртрансгаза»

16:5010 июля

Кировский стартап при поддержке Корпорации МСП начнет выпуск биотопливных гранул

07:09Сегодня

В Швейцарии начали приплачивать за взятые кредиты

Экономика17:3519 июля

Начало мусорной революции

Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
23:5023 июля

Трамп возмутился «обдиранием» в торговле с Евросоюзом

15:0610 июля

ВТБ прокомментировал продажу крупнейшей болгарской телеком-компании Vivacom

21:2823 июля

Объяснена причина аномального наплыва мигрантов в Россию

Экономика10:5910 июля
Предприятие «Тольяттиазот»

С привкусом химикатов

СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
19:4923 июля

Россия обогнала Европу по росту цен на еду

11:30 3 июля

Газпромбанк выпустил новую карту с «умным» кэшбэком

19:2223 июля

Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму

Россия
«Это была мечта, ставшая реальностью»
Российский фотограф увидел ВДНХ с неожиданной стороны и раскрыл ее тайну
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю«Не все ребята поняли, что произошло»
В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
Хабаровский лагерь решили закрыть после пожара
«У нас это до сих пор считается стыдным»
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
Россиянин наказал больницу за неправильный диагноз
Стала известна еще одна возможная причина пожара в хабаровском лагере
Все материалы
Мир
Земля унижений
Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
Китайская армия приготовилась подавлять протесты в Гонконге
Китай оправдался за совместное с Россией воздушное «вторжение» в Корею и Японию
Трамп расхвалил нового главу Пентагона
Северная Корея захватила российское судно
Моряки в заключении уже неделю. У них заканчивается еда
Дональд Трамп и Реджеп Тайип ЭрдоганРазочарование султана
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
Китай отказался участвовать в гонке вооружений
Все материалы
Бывший СССР
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
В партии Зеленского назвали способы лишения депутатов мандатов
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Латвийского министра распекли за любовь к Лепсу
В Европе усомнились в суверенитете Украины
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Все материалы
Экономика
Ложные посылы
Для чего АКРА запугивает россиян ипотечным кризисом
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Долги заставили Европу усомниться в надежности «Укртрансгаза»
В Швейцарии начали приплачивать за взятые кредиты
Трамп возмутился «обдиранием» в торговле с Евросоюзом
Объяснена причина аномального наплыва мигрантов в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего замдиректора ФСИН захотели приговорить к девяти годам колонии
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Российского чиновника осудили за взятки медом и яйцами
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Россиянина посадили за убийство надругавшегося над ребенком мигранта
Все материалы
Наука и техника
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Названа опасность пропущенного завтрака
России предрекли «второй Чернобыль»
Найден таинственный древний корабль
Ущербность «Адмирала Кузнецова» объяснили бедностью СССР
Все материалы
Спорт
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Спортсмен получил отек мозга и скончался в больнице
Роналду «набросился» на полицейского
Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей ему лени
Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Алекс Фергюсон«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»
Они — легенды Английской премьер-лиги: как Фергюсон, Гвардиола и Венгер пришли к успеху
Валуев высказался о причинах гибели Дадашева
Вдова Дадашева рассказала о величии мужа и воспитании сына
Все материалы
Культура
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и при чем тут треш и неразбериха
Долгие проводы
 
Актрису Доронину обокрали в Москве
Гитарист «Кино» ответил Metallica кавером на Enter Sandman
В США экранизируют комикс о Супермене-коммунисте из колхоза
Стали известны любимые сериалы Елизаветы II
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Известный блогер провалил детский вопрос на викторине и прослыл невеждой
Телеведущий поприветствовал своего ребенка в мире наркоманов и восхитил сеть
Подсчитаны траты российских знаменитостей на поддержание имиджа
Познер сравнил Гитлера с героем сказки
Все материалы
Ценности
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
Невесту высмеяли за неподобающее нижнее белье и шляпу на свадьбе
Российским чиновникам захотели запретить ходить в дорогой одежде
Самая молодая миллиардерша в мире снялась в рекламе в прозрачной одежде
Покупателей поразили женские тела без фотошопа в рекламе нижнего белья
Все материалы
Путешествия
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Названы любимые направления российских пенсионеров
Пассажирка ударила парня ноутбуком по голове из ревности к попутчице
Дебоширка попыталась выпрыгнуть из летящего самолета перед посадкой в Москве
Авиакомпания бросила больного ребенка на полу аэропорта из-за опоздания
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Модель Playboy пристрастилась к водке и пострадала
Верность «Мисс Москва» бывшему королю Малайзии захотели проверить ДНК-тестом
Смертельная схватка четырехметрового питона и аллигатора попала на видео
Женщина пожаловалась на страдания из-за неконтролируемых оргазмов
Все материалы
Тест: что вы помните о советских машинах
Мечтаете о «Волге» или «Победе»? Мы испытаем на прочность вашу решимость
Mercedes-Benz С111 празднует полвека
Часть вторая: как концепт-кар поселился на испытательных полигонах
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Audi представила кросс-купе Q3 Sportback
Kia раскрыла глобальный кроссовер Seltos
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
В Москве подорожало жилье без права прописки
Назван лучший город для покупки жилья в кредит
Французы и итальянцы полюбили жить в центре Москвы
Дом «самого яростного ненавистника России» сдадут в аренду
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы