Рублю предрекли скорый обвал

Среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 74 рубля, а для евро пиковый уровень составит 80 рублей, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА.

Аналитики подготовили три макроэкономических сценария для России до 2022 года: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

Так, согласно базовому сценарию, курс доллара в 2020 году составит 73,8 рубля, а евро — 80,3 рубля. Также ожидается, что цена нефти Urals в 2020 году упадет с 60 до 53 долларов.

В 2021 году национальная валюта укрепится до 67,3 рубля за доллар и 72 рублей за евро. Однако в 2022 и 2023 годах рубль снова начнет давать слабину, и курс вырастет до 69,2 и 70,2 рубля за доллар и 73,4 и 74,4 рубля за евро.

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Согласно оптимистичному сценарию, в следующем году среднегодовой курс доллара будет равен 64,3 рубля, а евро — 70,7. Баррель Urals подорожает до 66,1 доллара.

При самых плохих раскладах курс доллара в 2020 году будет равен 79,5 рубля, а евро — 87,5 рубля. При этом цена за баррель нефти рухнет до 40,1 доллара.

Негативное влияние на российскую экономику, по оценкам АКРА, окажет снижение темпов роста мировой торговли, поскольку это приведет к снижению спроса на традиционные для России экспортные товары, в том числе сырье.

Кроме того, более 20 процентов российского экспорта приходится на прямых участников торговых войн и страны с риском введения протекционистских мер в ближайшем будущем.

Ранее серьезное падение рублю предсказал главный экономист крупнейшего банка Польши Ярослав Косатый. По словам аналитика, ослабление рубля будет вызвано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) и может составить 9,1 процента.

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