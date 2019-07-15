Рублю предсказали обвал

Во второй половине 2019 года рубль ждет серьезное падение, пишет Bloomberg со ссылкой на главного экономиста крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослава Косатого.

По словам аналитика, ослабление рубля может составить 9,1 процента. Оно будет вызвано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Способствовать этому будет смягчение денежно-кредитной политики Центробанка — в июне он уже понижал ключевую ставку до 7,5 процента годовых и может сделать это еще дважды в течение года, считает Косатый.

В начале года нерезиденты активно вкладывались в ОФЗ на фоне растущих ставок в России (ЦБ тогда, напротив, немного ужесточил политику) и снижающихся в развитых странах, в первую очередь, в США. Такая стратегия игры на разности ставок называется carry trade. Она помогла рублю укрепиться на 11,3 процента за полгода, что стало лучшим результатом среди всех мировых валют. Доля нерезидентов среди держателей ОФЗ достигла 30 процентов.

Дополнительными угрозами для рубля, по словам Косатого, станут торговая война и политика американской Федеральной резервной системы, которая будет снижать свою ставку осторожно. Это сделает доллар более привлекательным для международных инвесторов, нежели валюты развивающихся рынков, к которым относится Россия.

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