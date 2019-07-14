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Рубль стал самой недооцененной валютой в мире

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Российский рубль стал самой недооцененной валютой в мире. Об этом сообщает журнал The Economist.

Издание опубликовало так называемый «индекс бигмака» — исследование, которое оценивает справедливую стоимость доллара на основе цены бургера. Выяснилось, что валюта США стоит значительно дороже всех остальных денежных единиц. При этом валютный курс рубля на 64,5 процента превышает его реальную стоимость.

В США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России — около двух долларов (чуть более 130 рублей). Таким образом, курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один доллар США. По состоянию на 13 июля американский доллар стоит 63 рубля.

Авторы исследования отметили, что ближе всего к реальной стоимости находятся канадский доллар, шведская и норвежская кроны, а также израильский шекель.

К аналогичному выводу журнал пришел в январе 2019 года. Тогда рубль также оказался самой недооцененной валютой по отношению к доллару.

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС), которая гласит, что валюты должны корректироваться до тех пор, пока цена идентичной корзины товаров — или бургера, как в этом случае — не будет везде одинаковой. The Economist утверждает, что ППС хорошо показывает отдаленную перспективу — недооцененные валюты по «индексу бигмака» имеют тенденцию к укреплению в среднем в последующие 10 лет, и наоборот.

Помимо «индекса бигмака» в мире существуют «индекс латте» и «индекс украинского борща», который рассматривается в двух вариантах — с мясом и без.

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