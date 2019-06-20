Евро рекордно обвалился

Курс евро в четверг, 20 июня, в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:40 по московскому времени европейская валюта опустилась ниже отметки в 71,42 рубля. Курс доллара в четверг также обновил годовой минимум и на момент написания материала оказался на отметке 63,13 рубля.

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базовую ставку на прежнем уровне — 2,25-2,5 процента. Это решение снизило привлекательность американской валюты для иностранных инвесторов, так как может привести к снижению доходности ценных бумаг США.

Кроме того, европейская и американская валюты дешевеют на фоне укрепления цены нефти. Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent во время торгов на бирже ICE в Лондоне выросла до 63,55 доллара за баррель, прибавив 2,8 процента.

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