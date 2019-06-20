Доллар рекордно упал

Курс доллара в ходе торговой сессии в четверг, 20 июня, опустился до 63,26 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Это минимальный показатель с начала 2019 года.

На момент публикации курс доллара составлял 63,33 рубля. Таким образом, падение по сравнению с ценой закрытия прошлой сессии составило 0,45 процента.

Курс евро также опустился до 71,48 рубля. На момент публикации курс европейской валюты сохранялся на этом уровне, падение составило 0,1 процента.

Опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК аналитики связывают падение двух основных мировых валют с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США, 19 июня сохранившей базовую ставку на прежнем уровне — 2,25-2,5 процента. Это снизило привлекательность доллара для иностранных инвесторов, поскольку в будущем может привести к снижению доходности американских ценных бумаг.

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