Нефть обвалилась

Стоимость нефти марки Brent в четверг, 23 мая, в ходе торгов упала более чем на 4,6 процента, опустившись ниже 68 долларов за баррель. Нефть марки WTI упала до уровня 58,5 доллара, теряя пять процентов.

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Как пишет издание Financial Times, стоимость сырья падает на фоне увеличения запасов США, которые на минувшей неделе достигли самого высокого уровня за последние два года, и эскалации торговых отношений Соединенных Штатов с Китаем.

В частности, опасения трейдеров проявились на фоне ситуации с китайской технологической компанией Huawei, которая после занесения в черный список США столкнулась с волной отказов в сотрудничестве со стороны партнеров по всему миру. В частности, о прекращении работы с Huawei объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. По новым правилам, китайская компания может сотрудничать с американскими резидентами только со специальной лицензией.

Обострение торговых отношений между США и Китаем произошло в мае после того, как Вашингтон ужесточил торговые ограничения на китайский импорт на 200 миллиардов долларов. В ответ КНР ввела тарифы на американские товары на 60 миллиардов. Кроме того, американская сторона заявила, что готова еще больше расширить список китайских товаров, на которые распространяются пошлины.

В Минфине США ранее сообщили, что решение о новых ограничениях не будет принято еще 30-45 дней. Это означает, что их появление может совпасть со встречей президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите G20, который состоится в Японии 28-29 июля.

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