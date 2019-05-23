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Нефть обвалилась

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Стоимость нефти марки Brent в четверг, 23 мая, в ходе торгов упала более чем на 4,6 процента, опустившись ниже 68 долларов за баррель. Нефть марки WTI упала до уровня 58,5 доллара, теряя пять процентов.

Как пишет издание Financial Times, стоимость сырья падает на фоне увеличения запасов США, которые на минувшей неделе достигли самого высокого уровня за последние два года, и эскалации торговых отношений Соединенных Штатов с Китаем.

В частности, опасения трейдеров проявились на фоне ситуации с китайской технологической компанией Huawei, которая после занесения в черный список США столкнулась с волной отказов в сотрудничестве со стороны партнеров по всему миру. В частности, о прекращении работы с Huawei объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. По новым правилам, китайская компания может сотрудничать с американскими резидентами только со специальной лицензией.

Обострение торговых отношений между США и Китаем произошло в мае после того, как Вашингтон ужесточил торговые ограничения на китайский импорт на 200 миллиардов долларов. В ответ КНР ввела тарифы на американские товары на 60 миллиардов. Кроме того, американская сторона заявила, что готова еще больше расширить список китайских товаров, на которые распространяются пошлины.

В Минфине США ранее сообщили, что решение о новых ограничениях не будет принято еще 30-45 дней. Это означает, что их появление может совпасть со встречей президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите G20, который состоится в Японии 28-29 июля.

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