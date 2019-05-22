США пригрозили новым ударом в торговой войне с Китаем

США через месяц могут расширить торговые ограничения в отношении китайского импорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны Стивена Мнучина.

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«Решение не будет принято еще по крайней мере 30-45 дней», — сказал он. Это означает, что ограничения могут подготовить ко встрече президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите G20, который состоится в Японии 28-29 июля. Глава американского Минфина выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут вернуться за стол переговоров.

Торговые отношения США и Китая обострились в мае. После того, как очередные переговоры между Вашингтоном и Пекином завершились без достижения компромисса, Трамп обвинил КНР в срыве переговорного процесса и объявил о повышении пошлин на китайский импорт на 200 миллиардов долларов. Китай в ответ на это также расширил ограничения на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов.

После этого офис торгового представителя США обнародовал расширенный список товаров из Китая на 300 миллиардов, на которые Вашингтон готов распространить 25-процентные пошлины. В него, в числе прочего, вошли детская одежда, игрушки, мобильные телефоны и ноутбуки. Как ранее отмечало агентство Bloomberg, если США предпримут соответствующий шаг, пошлины распространятся почти на весь китайский импорт.

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