Появился зажигательный гимн торговой войны Китая и США

В Китае появилась песня о торговой войне с США. Она быстро стала вирусной и набрала более 100 тысяч просмотров в WeChat. Об этом пишет Bloomberg.

Песня называется «Торговая война», ее слова положены на мотив мелодии антияпонской песни, которая стала популярна после фильма 1965 года «Подземная война». По сюжету этой картины, маленький китайский город противостоит японцам во время японо-китайской войны, начавшейся в 1937 году и продолжавшейся до окончания Второй мировой в 1945 году, используя систему тоннелей. Песня начинается со вступления мужского хора, который поет «Торговая война! Торговая война! Мы не боимся этого оскорбительного вызова! Торговая война ведется на Тихом океане!» В песне хор говорит: «Если преступник захочет драться, мы выбьем из него дух».

Создатель песни Чжао Лянтянь в прошлом был провинциальным чиновником. Он сообщил, что выбрал мелодию из «Подземной войны», так как она напоминает ситуацию, с которой Китай уже сталкивался в прошлом. Текст песни он написал в 2018 году и тогда же опубликовал их в интернете, однако тогда песня популярности не получила. Все изменилось после того, как в мае 2019 года переговоры США и Китая зашли в тупик.

Торговые отношения Вашингтона и Пекина обострились после того, как США увеличили пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов. На это Китай ответил тарифами на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов. После обмена взаимными ограничениями телеканал CNBC со ссылкой на источники написал, что переговоры сторон зашли в тупик, перспективы проведения очередного раунда неясны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



