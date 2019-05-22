Американский «чесночный король» захотел вечной торговой войны с Китаем

Торговое противостояние США и Китая способствовало росту продаж американского чеснока после того, как на протяжении многих лет этот продукт проигрывал более дешевому импорту из Китая. Об этом сообщает Reuters.

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Американские производители чеснока выигрывают от торговых ограничений, поскольку ориентируются в основном на внутренний рынок. Так, продажи крупнейшего коммерческого производителя чеснока в США — компании Christopher Ranch — в четвертом квартале 2018 года выросли на 15 процентов. Это произошло после введения 10-процентных пошлин на товары из КНР.

Фермеры ожидают, что спрос на продукт будет расти из-за решения об ужесточении ограничений, которое США приняли всего за несколько недель до начала сезона сбора чеснока. «Время [для ввода пошлин] не могло бы быть лучше», — сказал глава компании Кен Кристофер. Он добавил, что в идеале хотел бы, чтобы заградительные пошлины остались «на веки вечные».

Ситуация с чесноком — скорее исключение из правил. Другие американские фермеры, в частности, производители сои и кукурузы, страдают от торгового противостояния, поскольку сильно зависят от экспорта в Китай. Ситуация ухудшилась в 2018 году, когда Китай ввел 25-процентные пошлины на аграрную продукцию из США. Это стало ответом на 30-процентный тариф на солнечные батареи, которые Китай поставляет в Штаты.

Новый виток торгового противостояния США и Китая произошел в 2019 году, когда стороны взаимно увеличили торговые пошлины на ряд товаров, в том числе на чеснок. Вашингтон поднял пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов. Ответные китайские ограничения затронули товары из США на 60 миллиардов.

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